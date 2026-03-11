Кирилл Дмитриев в Майами встретился с представителями администрации США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится в Майами для проведения встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча проходит в рамках российско-американской рабочей группы по экономике. Другие подробности встречи пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп назвал диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине позитивным. Трамп также упомянул, что Путин выразил намерение содействовать урегулированию ближневосточного кризиса. Американский лидер уточнил, что в диалоге принимали участие представители обеих стран.

Телефонный разговор лидеров прошел 9 марта, они не созванивались около трех месяцев. Диалог продлился около часа и носил деловой, откровенный и конструктивный характер.

