Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского террористом после его заявлений об угрозах расправы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые «имеют место быть». Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».

«Террорист», — коротко охарактеризовала она главу киевского режима.

Ранее Зеленский заявил, что угрозы расправы в адрес венгерского премьер-министра «имеют место быть», поскольку дипломатическое молчание «не очень полезно в отношениях с Будапештом».

Кроме того, глава киевского режима пригрозил дать номер Орбана представителям ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро.

Его заявления — далеко не первый выпад в адрес венгерского премьер-министра. Так, например, 14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Орбан думает о том, «как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию».

В ответ на грубое высказывание венгерский политик дипломатично поблагодарил Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». По его словам, она существенно поможет населению его страны лучше прояснить ситуацию на Украине.

Позицию Будапешта разделил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что Зеленский ведет себя так, будто Европейский союз обязан выполнять все его требования, закрыв при этом глаза на его действия.

Более того, Фицо отказался посетить Киев, сославшись на «абсолютное недоверие» к украинскому лидеру.

