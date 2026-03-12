Сдать ипотечную квартиру и потерять ее: чем грозит самовольный наем жилья

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 681 0

Риелтор предупредила о рисках.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юлия Юсова: ипотечную квартиру можно сдавать только с разрешения банка

Схема сдачи ипотечной квартиры очень популярна, особенно при низких ставках, но требует внимательного изучения договора. Риелтор Юлия Юсова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала, насколько рискованно сдавать в аренду жилье, купленное в ипотеку.

«В кредитных договорах основных наших самых крупных банков написано о том, что квартиру можно сдавать только с разрешения банка. Но у нас никто не читает договоры, точнее, плохо их читают и все равно сдают без уведомления банков», — пояснила специалист.

Она предупредила, что проверка или жалоба соседей может обернуться серьезными последствиями: банк вправе потребовать досрочного возврата всей суммы кредита, повысить ставку или применить штрафные санкции.

«Мы идем в банк, пишем заявление на то, что мы хотим сдавать квартиру в аренду. Получаем согласие, возможно, банк пересмотрит как-то условия», — резюмировала риелтор.

Чтобы избежать проблем, Юсова советует заранее обращаться в банк с заявлением о намерении сдавать жилье. В большинстве случаев кредитные организации дают согласие, хотя могут пересмотреть условия — включить дополнительную страховку или немного повысить ставку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:34
Портятся мгновенно, даже яйца: какую еду нельзя хранить в холодильнике
8:30
Жировые ловушки, пластика и лифтинг: секреты омоложения Довлатовой, Прилучного и Сотниковой
8:27
Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
8:15
Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля
8:00
Разведен, но не одинок? Что происходит в личной жизни Марка Богатырева
7:59
ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Российская артиллерия разнесла позиции операторов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео