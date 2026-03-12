Сдать ипотечную квартиру и потерять ее: чем грозит самовольный наем жилья

Юлия Юсова: ипотечную квартиру можно сдавать только с разрешения банка

Схема сдачи ипотечной квартиры очень популярна, особенно при низких ставках, но требует внимательного изучения договора. Риелтор Юлия Юсова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала, насколько рискованно сдавать в аренду жилье, купленное в ипотеку.

«В кредитных договорах основных наших самых крупных банков написано о том, что квартиру можно сдавать только с разрешения банка. Но у нас никто не читает договоры, точнее, плохо их читают и все равно сдают без уведомления банков», — пояснила специалист.

Она предупредила, что проверка или жалоба соседей может обернуться серьезными последствиями: банк вправе потребовать досрочного возврата всей суммы кредита, повысить ставку или применить штрафные санкции.

«Мы идем в банк, пишем заявление на то, что мы хотим сдавать квартиру в аренду. Получаем согласие, возможно, банк пересмотрит как-то условия», — резюмировала риелтор.

Чтобы избежать проблем, Юсова советует заранее обращаться в банк с заявлением о намерении сдавать жилье. В большинстве случаев кредитные организации дают согласие, хотя могут пересмотреть условия — включить дополнительную страховку или немного повысить ставку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.