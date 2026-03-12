Самые богатые люди планеты: кто вошел в десятку по версии Forbes в 2026 году

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты

Журнал Forbes опубликовал 40-й ежегодный глобальный рейтинг долларовых миллиардеров.

В 2026 году список побил все рекорды: в него вошли 3428 предпринимателей, инвесторов и наследников — на 400 человек больше, чем годом ранее. Это максимальное число с момента запуска рейтинга в 1987 году.

Совокупное состояние участников списка достигло исторической отметки в 20,1 триллиона долларов, что на четыре триллиона долларов превышает показатель 2025 года. Средний капитал миллиардера теперь составляет 58 миллиардов долларов.

Лидер рейтинга Forbes

Лидером рейтинга второй год подряд остается глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается в рекордные 839 миллиардов долларов. Он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов.

Второе и третье места заняли сооснователи Google Ларри Пейдж (257 миллиардов долларов) и Сергей Брин (237 миллиардов долларов).

Четвертую позицию сохранил основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 224 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает глава Meta* Марк Цукерберг (222 миллиарда долларов).

В первую десятку также вошли: сооснователь Oracle Ларри Эллисон (190 миллиардов), владелец LVMH Бернар Арно со своей семьей (171 миллиард), основатель Nvidia Дженсен Хуанг (154 миллиарда), инвестор Уоррен Баффетт (149 миллиардов) и создатель Zara Амансио Ортега (148 миллиардов долларов).

Кто остальные десять миллиардеров

С 11 по 20 место заняли:

11 место: старший сын основателя Walmart Роб Уолтон и семья — 146 миллиардов долларов.

12 место: сын основателя Walmart Джим Уолтон и семья — 143 миллиарда долларов.

13 место: основатель Dell Technologies Майкл Делл — 141 миллиард долларов.

14 место: дочь основателя Walmart Элис Уолтон — 134 миллиарда долларов.

15 место: бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — 126 миллиардов долларов.

16 место: мексиканский магнат Карлос Слим Элу и семья — 125 миллиардов долларов.

17 место: основатель Binance Чанпэн Чжао — 110 миллиардов долларов.

18 место: основатель Bloomberg LP Майкл Блумберг — 109 миллиардов долларов.

19 место: сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 108,2 миллиарда долларов.

20 место: наследница L‘Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс и семья — 100 миллиардов долларов.

География и новые лица

США остаются безусловным лидером по числу миллиардеров — 989 человек. На втором месте Китай (вместе с Гонконгом) — 610 миллиардеров, на третьем — Индия с 229.

Отдельного внимания заслуживают новые лица. В этом году в список впервые попали 390 человек, среди которых поп-звезда Бейонсе, рэпер Dr. Dre и теннисист Роджер Федерер.

Президент США Дональд Трамп с состоянием 65 миллиардов долларов поднялся с 700-го на 645-е место.

Искусственный интеллект стал главным драйвером роста: минимум 86 миллиардеров обязаны своим состоянием именно ИИ-технологиям, причем 45 из них стали миллиардерами только за последний год.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.