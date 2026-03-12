Тайный наследник Эпштейна: у финансиста может быть сын от одной из жертв

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У фигуранта скандального уголовного дела мог быть план по распространению своей ДНК.

Были ли дети у Джеффри Эпштейна: жертва родила

Фото: Reuters/U.S. Justice Department

Daily Mail: у Джеффри Эпштейна может быть сын от одной из жертв

У осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна мог родиться ребенок от одной из жертв. Об этом свидетельствуют материалы Министерства юстиции США, передает Daily Mail.

Согласно обнародованным данным, одна из жертв рассказала следователям, что Эпштейн лично подтверждал свое отцовство. Финансист показал ей фотографию светловолосой женщины на пляже, называя ее матерью своего ребенка. В особняке миллиардера на Манхэттене хранился даже скульптурный слепок торса этой женщины, которую Джеффри считал «идеальной».

Информация вызвала новую волну дискуссий о планах финансиста по «распространению своей ДНК».

В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых Эпштейн запечатлен в домашней обстановке вместе с неизвестной блондинкой. Она держала на руках младенца. Лица женщины и ребенка скрыты. Однако на фото видно, как улыбающийся хозяин дома обнимает спутницу за талию.

Кроме того, подозрения подкрепляются электронным письмом Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, отправленным в 2011 году. В нем она поздравляла Эпштейна с рождением сына, ссылаясь на информацию, полученную от экс-принца Эндрю.

Следователи зафиксировали показания еще нескольких женщин, которым Эпштейн предлагал стать суррогатными матерями для его наследников.

Жертва экс-принца Эндрю Вирджиния Джуффре в своих мемуарах вспоминала, что подобные просьбы со стороны Джеффри и его помощницы Гилейн Максвелл казались ей крайне пугающими. Она опасалась, что рожденные дети могли бы подвергаться насилию в будущем.

Другая жертва Джоанна Шоберг также подтвердила под присягой, что финансист неоднократно настойчиво просил ее родить ему ребенка.

В записях еще одной пострадавшей упоминается, что Максвелл злилась и ревновала, когда Эпштейн обсуждал возможность отцовства с молодыми девушками, а не с ней.

