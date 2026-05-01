«Шикарно»: Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

Макрон назвал шикарной шутку Карла III на ужине с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку короля Великобритании Карла III о том, что без Британии США говорили бы по-французски. Свой комментарий французский лидер опубликовал в соцсети X.

В ходе ужина с президентом США Дональдом Трампом британский монарх вспомнил его фразу о том, что без Штатов Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски», а потом добавил, что без Великобритании американцы говорили бы на французском.

«Это было бы шикарно!» — написал Макрон в ответ на эту реплику.

Карл III вместе со своей супругой, королевой Камиллой, посетил США 27 апреля. Визит британских монархов продлился четыре дня и был приурочен к круглой дате: 250-летию Декларации независимости. Эта поездка стала одной из главных со времени его коронации в 2023 году.

