«Шикарно»: Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

Евгения Алешина 36 0

Британский монарх посетил США вместе с супругой Камиллой.

Как пошутил король Карл 3 на ужине с Дональдом Трампом

Макрон назвал шикарной шутку Карла III на ужине с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку короля Великобритании Карла III о том, что без Британии США говорили бы по-французски. Свой комментарий французский лидер опубликовал в соцсети X.

В ходе ужина с президентом США Дональдом Трампом британский монарх вспомнил его фразу о том, что без Штатов Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски», а потом добавил, что без Великобритании американцы говорили бы на французском.

«Это было бы шикарно!» — написал Макрон в ответ на эту реплику.

Карл III вместе со своей супругой, королевой Камиллой, посетил США 27 апреля. Визит британских монархов продлился четыре дня и был приурочен к круглой дате: 250-летию Декларации независимости. Эта поездка стала одной из главных со времени его коронации в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что король Карл III рассмешил первую леди США Меланию Трамп во время прогулки по саду. Монарх пошутил рядом с ульями на территории Белого дома.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Российская вакцина от рака показала первые результаты
«Шикарно»: Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом
Опубликованы фото вертолета МИ-8Т, совершившего экстренную посадку в Коми
Стало известно состояние Николая Дроздова на фоне слухов о болезни
Зеленскому пришлось услышать горькую правду
Мужчина разбился при падении из окна на северо-западе Москвы

Стало известно состояние Николая Дроздова на фоне слухов о болезни
Надоели шашлыки? Чем заменить привычный выезд на природу в майские праздники
Ядовитая красота: популярная косметика пропадет с прилавков из-за риска развития рака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео