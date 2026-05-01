Опубликованы фото вертолета МИ-8Т, совершившего экстренную посадку в Коми

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места крушения вертолета модели МИ-8Т авиакомпании «Ельцовка», совершившего жесткую посадку в Усинском районе Коми.

Обломки с места крушения вертолета модели МИ-8Т в Коми. Фото: ИЗВЕСТИЯ

На снимках видно, что при посадке воздушное судно получило сильные повреждения, вокруг множество обломков. Известно, что при взлете с вертолетной площадки МИ-8Т завалился на бок.

По данным главного управления МЧС по региону, на борту было 24 человека: 21 пассажира и три члена экипажа. К медикам за помощью обратились десять пострадавших, они были госпитализированы больницу города Усинска для дальнейшего обследования. На борту летели вахтовики, они направлялись в Ненецкий автономный округ.

Для оказания экстренной помощи на место срочно выехали четыре бригады Усинской центральной районной больницы, все пострадавшие доставлены в приемное отделение медицинского учреждения.

По данным Минздрава Республики Коми, двое из них получили травмы средней степени тяжести, восемь человек — легкой. Ведомство сообщает, что медицинская помощь оказывается людям в полном объеме, ситуация находится под их контролем.

По факту жесткой посадки Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. По имеющейся информации, посадка была совершена 1 мая около 15:45 в черте Усинска. В данный момент проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

