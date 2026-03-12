В России появится реестр надежных компаний, обслуживающих лифты

Ряд правил для них уже готовы.

Содержание лифтов в российских домах доверят только надежным компаниям. По данным «Известий», Минстрой планирует создать реестр фирм, которые на практике доказали свое умение качественно и вовремя обслуживать механизмы.

Уже готовы некоторые правила. К примеру, организация должна в течение суток отремонтировать неисправный лифт и проводить четыре технических осмотра в год. Кроме того, в реестр не допустят компании, которые имеют задолженности или проходят процедуру банкротства.

В ближайшие месяцы, с наступлением тепла, общие суммы в квитанциях за ЖКХ снизятся у части россиян. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, уменьшение платежей почувствуют две категории граждан. В первую очередь это те, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета. Кроме того, с окончанием отопительного сезона платежи снизятся и у тех, кто рассчитывается по нормативам, но только если в регионе используется система оплаты по факту, а не равномерно в течение года.

В России появится реестр надежных компаний, обслуживающих лифты
