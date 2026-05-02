Снайперы отработали прикрытие штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО

9 0

На специально оборудованных полигонах бойцы отрабатывают навыки с учетом современных условий ведения боя.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Снайперы отработали воздушное и наземное прикрытие штурмовиков

Снайперские пары 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» продолжают боевую подготовку в зоне СВО.

Снайперы круглосуточно обеспечивают воздушное и наземное прикрытие штурмовых подразделений на добропольском направлении. После выполнения задач и в период ротации бойцы тренируются в тыловых районах на специально оборудованных полигонах, где отрабатывают навыки с учетом современных условий ведения боя.

Военнослужащие совершенствуют перемещение, выбор и подготовку позиций, маскировку и стрельбу. Инструкторы с боевым опытом обучают распознавать воздушные цели и вести огонь из сложных положений.

Снайперы используют разные комплексы вооружения в зависимости от дистанции и типа цели. Они активно поддерживают штурмовые подразделения во время наступательных действий.

На добропольском направлении приоритетными целями выступают тяжелые гексакоптеры ВСУ, которые применяют для ударов, усиления сигнала связи и логистики. Во время наблюдения за такими целями бойцы выявляют позиции противника и затем поражают обнаруженные объекты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Снайперы отработали прикрытие штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
9:50
Развод начинается не с измены: семь денежных признаков, которые многие пропускают
9:26
Красота требует жертв? Дерматолог назвала опасные бьюти-тренды
8:50
«Считаю себя виноватым»: Киркоров сделал заявление о болезни и смерти отца
8:34
В Новосибирской области прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ
8:20
Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реального голосового сообщения

Сейчас читают

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето
Вам не нужен психолог: в каких случаях можно победить тревогу самостоятельно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео