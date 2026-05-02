«Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Слаженная работа беспилотных и артиллерийских подразделений позволяет эффективно поражать цели и поддерживать продвижение штурмовиков.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гаубица «Мста-С» в связке с дроном «Орлан-30» уничтожила опорный пункт ВСУ
Расчет БПЛА «Орлан-30» из состава войск беспилотных систем группировки «Центр» обеспечил корректировку удара по опорному пункту ВСУ на днепропетровском направлении.
Дроноводы 90-й гвардейской танковой дивизии при воздушной разведке обнаружили подземный укрепленный объект с личным составом ВСУ и передали координаты на пункт управления огнем.
«Орлан-30» навел корректируемый боеприпас «Краснополь-М2» с помощью лазерной подсветки цели. После этого расчет самоходной гаубицы «Мста-С» нанес точный удар по координатам.
В результате совместных действий опорный пункт и находившаяся там живая сила прекратили существование. Средства объективного контроля зафиксировали пробитие бетонных укреплений и последующее возгорание подземных сооружений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
70%
Нашли ошибку?