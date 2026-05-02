«Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

14 0

Слаженная работа беспилотных и артиллерийских подразделений позволяет эффективно поражать цели и поддерживать продвижение штурмовиков.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Гаубица «Мста-С» в связке с дроном «Орлан-30» уничтожила опорный пункт ВСУ

Расчет БПЛА «Орлан-30» из состава войск беспилотных систем группировки «Центр» обеспечил корректировку удара по опорному пункту ВСУ на днепропетровском направлении.

Дроноводы 90-й гвардейской танковой дивизии при воздушной разведке обнаружили подземный укрепленный объект с личным составом ВСУ и передали координаты на пункт управления огнем.

«Орлан-30» навел корректируемый боеприпас «Краснополь-М2» с помощью лазерной подсветки цели. После этого расчет самоходной гаубицы «Мста-С» нанес точный удар по координатам.

В результате совместных действий опорный пункт и находившаяся там живая сила прекратили существование. Средства объективного контроля зафиксировали пробитие бетонных укреплений и последующее возгорание подземных сооружений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:21
Умер бизнесмен Кузьмин, жестоко избивший экс-возлюбленную Тартанову
11:08
Российские синхронистки выиграли золото и серебро на Кубке мира в Китае
11:00
Пожар во имя науки: НАСА планирует устроить масштабное возгорание на Луне
10:53
С морковью? В Роскачестве рассказали, каким будет ГОСТ на шаурму
10:36
Юрист объяснила, как нельзя использовать георгиевскую ленту

Сейчас читают

Вам не нужен психолог: в каких случаях можно победить тревогу самостоятельно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео