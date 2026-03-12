Платим вместе или каждый за себя? Как делить долги при разводе

Делить при разводе можно только кредит, потраченный на нужды семьи

Делить при разводе можно только тот кредит, который потрачен на нужды семьи и крупные покупки. Об этом рассказала юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд для 5-tv.ru.

Существует популярный миф о том, что долги, как и имущество, в браке всегда общие. Но это не совсем так.

«В действительности, общие долги те, которые брали оба супруга. Буквально оба вписаны в договор. Например, оба собственники квартиры и оба заемщики в кредитном договоре. Также общими являются те долги, которые взяты на нужды семьи, крупные покупки. Даже если кредит оформлен на одного супруга», — говорит эксперт.

Если же в кредитном договоре записан один супруг, то это будет его кредит по общим правилам. В случае, если кредит потрачен на общие нужды семьи или крупные покупки, и это возможно доказать, тогда кредит можно разделить.

«Например, супруг купил автомобиль в браке и заключил кредитный договор на себя. Машина — совместное имущество, значит и кредит общий. Логика следующая: автомобиль — это крупная покупка, и долг на него общий, вне зависимости от того, кто вписан в кредитный договор», — объясняет Штейнфельд.

Поделить долг не получится, если кредит брал один супруг, он один числится в договоре и потратил на личные нужды (мелкие покупки). Второй супруг к этому уже непричастен. Также долг будет единоличным в случаях, если нет возможности доказать, что кредит направлен именно на крупную семейную покупку, добавляет специалист. Его придется платить одному из супругов.

Кроме того, стоит иметь в виду, что при разделе долга нельзя делить будущую задолженность, а только выплаченную одним из супругов после развода. Также нельзя делить то, что выплачивалось в браке, а лишь то, что выплачивалось единолично одним супругом после развода при условии, что деньги потрачены на общие нужды семьи — машину, недвижимость и так далее.

