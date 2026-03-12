Платим вместе или каждый за себя? Как делить долги при разводе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 52 0

Юрист рассказала, в каком случае придется выплачивать деньги за кредит вместе с бывшим супругом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Делить при разводе можно только кредит, потраченный на нужды семьи

Делить при разводе можно только тот кредит, который потрачен на нужды семьи и крупные покупки. Об этом рассказала юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд для 5-tv.ru.

Существует популярный миф о том, что долги, как и имущество, в браке всегда общие. Но это не совсем так.

«В действительности, общие долги те, которые брали оба супруга. Буквально оба вписаны в договор. Например, оба собственники квартиры и оба заемщики в кредитном договоре. Также общими являются те долги, которые взяты на нужды семьи, крупные покупки. Даже если кредит оформлен на одного супруга», — говорит эксперт.

Если же в кредитном договоре записан один супруг, то это будет его кредит по общим правилам. В случае, если кредит потрачен на общие нужды семьи или крупные покупки, и это возможно доказать, тогда кредит можно разделить.

«Например, супруг купил автомобиль в браке и заключил кредитный договор на себя. Машина — совместное имущество, значит и кредит общий. Логика следующая: автомобиль — это крупная покупка, и долг на него общий, вне зависимости от того, кто вписан в кредитный договор», — объясняет Штейнфельд.

Поделить долг не получится, если кредит брал один супруг, он один числится в договоре и потратил на личные нужды (мелкие покупки). Второй супруг к этому уже непричастен. Также долг будет единоличным в случаях, если нет возможности доказать, что кредит направлен именно на крупную семейную покупку, добавляет специалист. Его придется платить одному из супругов.

Кроме того, стоит иметь в виду, что при разделе долга нельзя делить будущую задолженность, а только выплаченную одним из супругов после развода. Также нельзя делить то, что выплачивалось в браке, а лишь то, что выплачивалось единолично одним супругом после развода при условии, что деньги потрачены на общие нужды семьи — машину, недвижимость и так далее.

Ранее 5-tv.ru писал, нужно ли ставить в паспорт штамп о разводе. Документ перестал быть единственным и полным источником информации о семейном положении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
Думала, успеет проскочить: поезд отрубил женщине ногу в Екатеринбурге
16:14
Космический шторм на подходе: когда ждать мощной магнитной бури
16:11
Повод для беспокойства? Как изменилась норма холестерина
16:10
Иран назвал условия переговоров с США и Израилем
16:09
«Москва встречай»: Нюша забрала детей из Дубая
15:55
Не смог затормозить: «Ласточка» насмерть сбила девушку

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненному заключению

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео