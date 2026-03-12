Контракт-бомба за $124 миллиона: как «Вашингтон» поставил все на Овечкина

«Вашингтон» поставил все на Овечкина и предложил ему контракт за $124 млн

Во второй части регулярного сезона НХЛ-2025/2026 Александр Овечкин заметно сбавил темп. После олимпийской паузы 40-летний капитан «Вашингтона» отличился лишь однажды — оформил дубль во встрече с «Монреалем». В суммарной статистике с учетом плей-офф у российского форварда уже 998 заброшенных шайб.

До исторического достижения Уэйна Гретцки остается еще 18 голов, и если невероятного рывка не случится, побить рекорд легендарного канадца он сможет только в следующем сезоне.

Дополнительную интригу создает и тот факт, что нынешний контракт хоккеиста подходит к концу. Сохранит ли «Великая восьмерка» свое место в НХЛ — вопрос, который волнует болельщиков и экспертов. Чтобы понять, насколько судьбоносным может оказаться новое соглашение, стоит вспомнить события почти 20-летней давности.

Команда на грани краха

В начале 2000-х «Вашингтон» находился в глубоком кризисе. Команда терпела одно поражение за другим, теряла популярность и распродавала ведущих игроков. Клуб фактически пришлось строить заново. Перестройку возглавил владелец Тед Леонсис, который решил превратить «Кэпиталз» в конкурентоспособный бренд. Центральной фигурой этого проекта стал молодой Овечкин — первый номер драфта 2004 года.

С его появлением команда постепенно обрела узнаваемый стиль, а вокруг российского лидера начали формировать новый костяк, куда вошли, в частности, Никлас Бэкстрем, Майк Грин и Джон Карлсон. С каждым сезоном результаты улучшались, зрители возвращались на трибуны, однако финансовое положение клуба по-прежнему вызывало сомнения.

Соглашение, которое шокировало лигу

Именно в этот момент Леонсис пошел на шаг, который многие сочли рискованным. В январе 2008 года он предложил Овечкину контракт сроком на 13 лет и общей стоимостью 124 миллиона долларов. Подобных соглашений в НХЛ тогда не заключали, поэтому новость мгновенно стала сенсацией. Скептики называли сделку авантюрой и утверждали, что клуб, стремясь удержать главную звезду, может оказаться в долговой ловушке.

Как ставка превратилась в победу

Со временем оказалось, что ставка владельца оправдалась. «Вашингтон» не только стабилизировал положение, но и превратился в одного из лидеров лиги. Посещаемость матчей выросла, продажи клубной атрибутики и рекламные контракты приносили рекордные доходы, а имя Овечкина стало символом франшизы.

Спортивные достижения тоже не заставили себя ждать. В 2010 году команда впервые завоевала Президентский кубок, а в 2018-м выиграла долгожданный Кубок Стэнли — трофей, которого столица США ждала более четырех десятилетий.

Пророческие слова владельца

«Мы планируем взять Кубок Стэнли. Через десять лет контракт с Алексом будет считаться невероятно выгодным. Вот увидите», — говорил Леонсис в 2008 году.

Спустя годы эти слова выглядят пророческими. По оценкам специалистов, вклад Овечкина в коммерческий успех клуба измеряется сотнями миллионов долларов. И если россиянин продолжит карьеру в НХЛ, интерес к его погоне за рекордом Гретцки может принести «Вашингтону» еще больше дивидендов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.