Медсестру убили на рабочем месте в больнице на Урале

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

У женщины остались шестеро детей.

Медсестру убили прямо на рабочем месте в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Медсестру убили на рабочем месте в больнице в свердловском Асбесте

В городской больнице Асбеста на рабочем месте убили медсестру Викторию Блискунову. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Нападение на женщину произошло в помещении медучреждения, однако в тот момент Виктория не была при исполнении служебных обязанностей.

В совершении преступления заподозрили бывшего мужа жертвы. Мужчину уже задержали. Сейчас с ним работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Блискунова была многодетной матерью — у нее осталось шестеро детей. Руководство городской больницы выразило глубочайшие соболезнования семье погибшей.

«Руководство городской больницы готово оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей», — подчеркнул главврач больницы Игорь Брагин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве мужчина зарезал бывшую возлюбленную. Во время преступления девушка разговаривала с родителями по видеосвязи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

