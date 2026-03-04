Медсестру убили на рабочем месте в больнице на Урале
У женщины остались шестеро детей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В городской больнице Асбеста на рабочем месте убили медсестру Викторию Блискунову. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Нападение на женщину произошло в помещении медучреждения, однако в тот момент Виктория не была при исполнении служебных обязанностей.
В совершении преступления заподозрили бывшего мужа жертвы. Мужчину уже задержали. Сейчас с ним работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.
Блискунова была многодетной матерью — у нее осталось шестеро детей. Руководство городской больницы выразило глубочайшие соболезнования семье погибшей.
«Руководство городской больницы готово оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей», — подчеркнул главврач больницы Игорь Брагин.
