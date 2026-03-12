Выручка VK Tech за 2025 год выросла на 38%

Выручка разработчика корпоративного ПО и технологической вертикали МКПАО «ВК», VK Tech, за 2025 год выросла на 38% год к году до 18,8 миллиардов рублей. Об этом следует из отчетности компании.

«В 2025 году мы росли существенно быстрее рынка. Выручка увеличилась почти на 40% в результате расширения клиентской базы и отношений с текущими заказчиками», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Он отметил, что спрос растет, прежде всего, на программные продукты, поставляемые в формате облачных сервисов. В этом году компания продолжит предлагать рынку актуальные решения, помогающие автоматизировать, оптимизировать бизнес, а также сделать его более эффективным.

Известно, что наибольшую динамику в росте показали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+75,1% год к году) и бизнес-приложения (+65,7% год к году). Рекуррентная выручка выросла более чем в два раза год к году и составила 12,8 миллиардов рублей или 68% от общего объема выручки.

Скорректированная EBITDA выросла на 21,6% год к году и составила 4,8 миллиарда рублей. Рентабельность по этому показателю составляет 26%.

Выручка направления «Облачная платформа» за прошлый год выросла на 13,5% год к году до 6,5 миллиардов рублей. Выручка направления «Сервисы продуктивности» за тот же период выросла на 75,1% год к году до 6,3 миллиардов рублей. Что касается «Дата-сервисы», то здесь выручка увеличилась на 15,5% год к году и составила 2,5 миллиарда рублей за 2025 год, а у «Бизнес-приложения» — 3,4 миллиарда рублей с ростом на 65,7%.

Кроме того, в прошлом году совместно с крупными компаниями были реализованы крупные проекты. Например, вместе с Банком Санкт-Петербурга, АВТОВАЗом, ВТБ, Сургутнефтегазом и Lamoda.

Также было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, среди которых развитие цифровой инфраструктуры Татарстана с Министерством цифрового развития Республики, развитие решений для нефтегазовой отрасли с Консорциумом технологической независимости, а также развитие технологий с применением искусственного интеллекта для строительной отрасли с ДОМ. РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, какие итоги за 2025 год подвел сервис VK Видео.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.