Новая обсерватория сможет предсказывать приближение опасных астероидов к Земле

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Это даст время на подготовку и возможные меры по защите планеты.

Астероиды приближающиеся к Земле: чем опасны

Фото: 5-tv.ru

Обсерватория Веры Рубин сможет обнаруживать приближение астероидов к Земле

Обсерватория Веры Рубин (VRO) только начала работу, но уже показывает впечатляющие результаты. Главная задача телескопа в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST) — обнаружение миллионов астероидов, включая десятки тысяч потенциально опасных околоземных объектов. Об этом сообщает Phys.

Новое исследование показывает, что телескоп сможет не просто находить опасные объекты, но и предсказывать их падение на Землю.

Ученые смоделировали работу обсерватории и пришли к выводу, что VRO будет ежегодно обнаруживать один-два астероида размером от метра, которые могут столкнуться с Землей. Это вдвое превышает текущие возможности.

В среднем телескоп сможет замечать такие объекты за 1,57 дня до падения. Для сравнения: рекордное время обнаружения приближающегося астероида на сегодняшний день составляет всего 21 час. В некоторых случаях, согласно моделированию, предупреждение может поступить за несколько недель.

Также обсерватория сможет замечать объекты в Южном полушарии — существующие телескопы в основном ориентированы на север. Это позволит получать более полную картину о приближающихся астероидах.

Раннее обнаружение дает ученым время не только для расчета точной траектории, но и для изучения свойств объекта: его поверхности, состава, скорости вращения.

В 2023 году аналогичные наблюдения позволили предсказать место падения астероида с погрешностью всего 18 метров.

Хотя большинство метеоритов падают в океан, заблаговременное предупреждение позволит собирать пробы пыли из огненного шара в воздухе.

Но главное — система сможет предупреждать о более крупных и редких астероидах, представляющих реальную угрозу для планеты. Это даст время на подготовку и возможные меры по защите Земли.

