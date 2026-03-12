Чудесное спасение: похищенную девочку нашли живой спустя шесть лет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Она находилась более чем в четырех тысяч километрах от родного дома.

Каков шанс найти похищенного ребенка спустя шесть лет

Фото: 5-tv.ru

В США похищенную девочку нашли живой спустя шесть лет

В США правоохранительные органы обнаружили 11-летнюю Карен Рохас, бесследно исчезнувшую в Калифорнии еще в 2020 году. Об этом сообщает LADBible.

Девочку нашли в безопасности на территории штата Северная Каролина, что находится на расстоянии более четырех тысяч километров от ее родного дома. Карен пропала 2 июня 2020 года, когда ей было всего пять лет. На тот момент полиция описывала ее как ребенка ростом около метра и весом порядка 18 килограммов с темными волосами и карими глазами.

Перед инцидентом социальные службы начали проверку условий проживания Карен. Предположительно, мать девочки, не желая контактировать с представителями Департамента по делам детей и семьи, скрылась вместе с дочерью, после чего связь с ними прервалась на годы.

Ситуация разрешилась лишь в марте 2026 года после получения анонимной наводки о возможном нахождении разыскиваемой в округе Вашингтон. Местные полицейские проверили информацию и обнаружили Карен в одной из школ, где она обучалась под другим именем. Офис шерифа округа Вашингтон подтвердил, что девочка взята под государственную опеку и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

