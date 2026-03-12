Опасность в кресле парикмахера: названы три неожиданные причины инсульта

Невролог Чен: мытье головы в салоне может стать причиной инсульта

Запрокидывание головы во время мытья волос в салонах красоты и использование шейных массажеров способны спровоцировать инсульт. Об этом пишет Mirror со ссылкой на слова невролога Байбина Чена.

По словам специалиста, даже такие рутинные действия несут в себе скрытую угрозу для сосудистой системы головного мозга, если выполнять их неосторожно.

Доктор Чен пояснил, что длительное нахождение с запрокинутой назад головой, как это происходит в мойке у парикмахера, приводит к сдавливанию позвоночных артерий.

Такое положение серьезно ухудшает приток крови к жизненно важным центрам мозга. Аналогичную опасность представляют и популярные электрические массажеры для шеи.

Невролог подчеркнул, что чрезмерно интенсивное воздействие на зону сонных и позвоночных артерий может травмировать их внутреннюю стенку.

Подобная травма нередко становится причиной формирования тромба, который впоследствии блокирует кровоснабжение мозга, вызывая острое нарушение кровообращения.

Еще одним неожиданным фактором риска медик назвал попытки самостоятельно давить прыщи на лице, особенно в области так называемого «треугольника смерти» (носогубный треугольник).

Эксперт предупредил, что инфекция из этой зоны способна мгновенно распространиться в глубокие ткани и сосуды. В редких, но зафиксированных медициной случаях это приводит к развитию тромбоза и последующему инсульту.

