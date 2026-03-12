Путин поддержал идею превращения многодетности в бренд

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 3 495 0

Губернатор Оренбургской области рассказал о мерах поддержки семей с детьми в регионе на встрече с президентом.

Сколько многодетных семей в Оренбургской области

Фото: kremlin.ru

Многодетность должна стать брендом. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. С этим согласился глава государства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья. Это должно как бренд быть. По сути, наверное, это наша самая главная история», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в регионе в 2025 году количество многодетных семей увеличилось на 50%. Солнцев подчеркнул, что таким семьям руководство области оказывает меры поддержки в виде выплат и помощи по первоначальному взносу на ипотеку.

Говоря о развитии региона, губернатор подчеркнул, что в 2025 году Оренбургская область привлекла 246 миллиардов рублей инвестиций, что на 29 миллиардов больше показателей 2024 года. Кроме того, регион собрал свыше четырех миллионов зерновых, что стало рекордом.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что уровень рождаемости в регионе превысил средние показатели по Приволжскому федеральному округу. Об этом писал 5-tv.ru.

