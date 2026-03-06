Нижегородская область стала лидером по рождаемости в ПФО

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 36 0

Главе государства доложили о ситуации со здравоохранением в регионе.

Путин встретился с Никитиным что обсуждали

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Уровень рождаемости в Нижегородской области превысил средние показатели в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Впервые за всю историю наблюдений суммарный коэффициент рождаемости по Нижегородской области превысил средний по Приволжскому федеральному округу. Рост пошел примерно с июля, мы опередили годовой прогноз Росстата, который был изначально составлен в январе прошлого года, на 947 детей», — заявил глава региона.

Никитин отметил, что в 2025 году в рамках работ по обновлению системы здравоохранения было модернизировано более 300 медицинских учреждений. Кроме того, он рассказал о развитии нацпроектов, на которые в этом году выделено более 55 миллиардов рублей.

«Завершено более 2/3 работ, построено 104 километров путей из 149 заявленных и поставлено 145 новых трамваев из 170. Техника производится в Нижегородской области на совместном с Республикой Белоруссия предприятии МиНиН», — подчеркнул губернатор.

Также он отметил увеличение туристического потока в полтора раза за последние пять лет. По его словам, путешественники потратили свыше 80 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин в ходе переговоров с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым затронул вопрос постоянной поддержки семей участников СВО. Он подчеркнул, что тема должна находиться под личным контролем руководителей регионов.

