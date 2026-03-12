Житель Кубани погиб от удара украинского беспилотника

В Краснодарском крае украинские дроны атаковали сельскохозяйственное предприятие

Украинские беспилотники нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в станице Новоминской Каневского района. В результате атаки погиб один сотрудник. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в личном блоге.

Еще два работника предприятия получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. Губернатор поручил главе Каневского района оперативно оказать поддержку семьям пострадавших и погибшего.

На территории атаки пострадали административные корпуса и цистерны с патокой. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Белгородской области погиб от удара украинского дрона. Беспилотник атаковал автомобиль, внутри которого находился мужчина. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

