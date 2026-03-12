Житель Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ

Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель… Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что трагедия произошла в селе Бессоновка. Беспилотник атаковал автомобиль, внутри которого сидел мужчина. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

В среду в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские ПВО за минувшие сутки уничтожили 53 вражеских беспилотника.

Российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны киевского режима после начала специальной военной операции. Боевики применяют не только дроны, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Брянск погибли семь человек, еще 42 — получили ранения. Уточняется, что 11 граждан находятся в крайне тяжелом состоянии, часть из них спецбортом доставили в Москву.

