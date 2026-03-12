Житель Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Беспилотник атаковал автомобиль с мужчиной.

Атака беспилотников в Белгородской области — новости

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель… Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что трагедия произошла в селе Бессоновка. Беспилотник атаковал автомобиль, внутри которого сидел мужчина. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

В среду в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские ПВО за минувшие сутки уничтожили 53 вражеских беспилотника.

Российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны киевского режима после начала специальной военной операции. Боевики применяют не только дроны, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Брянск погибли семь человек, еще 42 — получили ранения. Уточняется, что 11 граждан находятся в крайне тяжелом состоянии, часть из них спецбортом доставили в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
12:53
«Нацистская риторика»: Захарова о словах Зеленского про крымчан
12:39
Самые богатые люди планеты: кто вошел в десятку по версии Forbes в 2026 году
12:25
Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи
12:24
Семь человек пострадали при обрушении эстакады в Иркутске
12:22
Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Лижу озера синие»: Пригожин не оценил хайп SHAMAN
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео