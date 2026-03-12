Представители более 60 стран приедут в Россию обсудить развитие транспорта

Представители более 60 стран приедут в РФ обсудить развитие транспорта на МТЛФ

С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ), в котором примут участие более 60 стран.

В Северной столице ожидаются делегации из Китая, Индии, Белоруссии, Саудовской Аравии и других стран.

«Форум станет важной площадкой в календаре мирового транспортного сообщества и будет способствовать укреплению транспортной связанности между странами глобального большинства, способствуя их процветанию и укреплению», — отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению МТЛФ Антон Кобяков.

Программа мероприятия затронет темы, посвященные не только сотрудничеству, но и внедрению новых технологий.

«В мероприятии примут участие представители крупного российского и международного бизнеса: производители и разработчики новейших решений на транспорте, транспортно-логистические компании, эксперты в области логистики и инфраструктуры», – отметил министр транспорта России Андрей Никитин.

Международный транспортно-логистический форум проводится в России впервые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МТЛФ станет площадкой международного сотрудничества. В мероприятии примут участие министры транспорта и промышленности, дорожной инфраструктуры и логистики, а также руководители бизнеса и научных кругов из дружественных стран и территорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



