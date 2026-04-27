В Берлин могут снова ввести запрет на российскую и советскую символику 8 и 9 мая. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции столицы Германии.

«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — заявили представители ведомства.

Как отмечал посол России в Германии Сергей Нечаев, в этом году такого запрета пока не было, однако «еще не вечер». В полиции заявили, что подготовка мер еще продолжается.

Власти объясняют эти меры соображениями общественной безопасности: символику запрещают вблизи советских мемориалов в ряде городов. Немецкие суды регулярно подтверждали законность таких решений и подчеркивали, что главная цель — предотвратить столкновения между диаспорами и активистами с противоположными взглядами на прошлое и настоящее. При этом георгиевскую ленту рассматривают не как запрещенный объект сам по себе, а как потенциальный повод для конфликта в людных местах.

В прошлые годы власти Берлина уже вводили подобные ограничения на демонстрацию символики, связанной с Россией и СССР в дни памятных дат Великая Отечественная война. В Москве эти запреты критиковали.

