В Берлине собрались запретить георгиевскую ленту 8–9 мая
Власти объясняют эти меры некими соображениями общественной безопасности, стремясь избежать столкновений между диаспорами и активистами с противоположными взглядами на прошлое и настоящее.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Берлин могут снова ввести запрет на российскую и советскую символику 8 и 9 мая. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции столицы Германии.
«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — заявили представители ведомства.
Как отмечал посол России в Германии Сергей Нечаев, в этом году такого запрета пока не было, однако «еще не вечер». В полиции заявили, что подготовка мер еще продолжается.
Власти объясняют эти меры соображениями общественной безопасности: символику запрещают вблизи советских мемориалов в ряде городов. Немецкие суды регулярно подтверждали законность таких решений и подчеркивали, что главная цель — предотвратить столкновения между диаспорами и активистами с противоположными взглядами на прошлое и настоящее. При этом георгиевскую ленту рассматривают не как запрещенный объект сам по себе, а как потенциальный повод для конфликта в людных местах.
В прошлые годы власти Берлина уже вводили подобные ограничения на демонстрацию символики, связанной с Россией и СССР в дни памятных дат Великая Отечественная война. В Москве эти запреты критиковали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
Нашли ошибку?