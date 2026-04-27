В Берлине собрались запретить георгиевскую ленту 8–9 мая

|
Давид Андриясов Журналист 16 0

Власти объясняют эти меры некими соображениями общественной безопасности, стремясь избежать столкновений между диаспорами и активистами с противоположными взглядами на прошлое и настоящее.

Почему в Германии запрещают георгиевскую ленточку

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

В Берлин могут снова ввести запрет на российскую и советскую символику 8 и 9 мая. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции столицы Германии.

«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — заявили представители ведомства.

Как отмечал посол России в Германии Сергей Нечаев, в этом году такого запрета пока не было, однако «еще не вечер». В полиции заявили, что подготовка мер еще продолжается.

Власти объясняют эти меры соображениями общественной безопасности: символику запрещают вблизи советских мемориалов в ряде городов. Немецкие суды регулярно подтверждали законность таких решений и подчеркивали, что главная цель — предотвратить столкновения между диаспорами и активистами с противоположными взглядами на прошлое и настоящее. При этом георгиевскую ленту рассматривают не как запрещенный объект сам по себе, а как потенциальный повод для конфликта в людных местах.

В прошлые годы власти Берлина уже вводили подобные ограничения на демонстрацию символики, связанной с Россией и СССР в дни памятных дат Великая Отечественная война. В Москве эти запреты критиковали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

В Берлине собрались запретить георгиевскую ленту 8–9 мая
