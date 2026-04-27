Эксперт по сну назвал идеальное время для секса

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 36 0

В рекомендациях он сослался на необходимый для интимной близости гормональный фон.

Какое время идеально для секса?

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Психолог Брюс назвал утро идеальным временем для секса

Клинический психолог и эксперт по сну Майкл Брюс заявил, что время для секса влияет на самочувствие человека и назвал лучший момент в течение дня для половой близости. Мнением он поделился в подкасте «Дневник генерального директора», о котором написал портал UniLad.

По словам Брюса, большинство людей выбирает для секса вечер — примерно с 22:30 до 23:30. Он назвал этот промежуток не лучшим вариантом, так как организм в это время готовится ко сну, а не к активности.

«Для успешного секса нужно, чтобы уровень эстрогена, тестостерона, прогестерона, адреналина и кортизола был высоким, а уровень мелатонина — низким», — объяснил он.

Эксперт отметил, что утром гормональный баланс лучше подходит для интимной близости. В это время уровень мелатонина снижается, а кортизол, адреналин и тестостерон остаются выше, чем вечером.

Эксперт по сну назвал идеальное время для секса
