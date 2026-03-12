Метод отложенного разговора: как вывести любого лжеца на чистую воду

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Есть прием, который заставляет обманщика молниеносно отвечать спонтанной агрессией.

Как понять что человек врет быстрый проверенный способ

Фото: 5-tv.ru

Mirror: любого лжеца выведет на чистую воду метод отложенного разговора

Разоблачить лжеца в ходе обычной беседы можно с помощью так называемой тактики создания неопределенности. Об этом пишет Mirror со ссылкой на советы американского адвоката и эксперта по коммуникациям Джефферсона Фишера.

По словам специалиста, ключевым фактором в выявлении неправды является реакция собеседника на предложение перенести обсуждение спорного момента на более позднее время.

Фишер утверждает, что люди, которые говорят правду, спокойно относятся к паузам в диалоге, тогда как лжецы стремятся закрыть вопрос немедленно, чтобы их версия событий была принята здесь и сейчас без лишних раздумий.

Джефферсон Фишер подчеркивает, что «лжецы больше всего на свете ненавидят нерешенность». В своих рекомендациях он отмечает, что обманщику важно, чтобы вы «купили» его ложь в красивой упаковке прямо в этот момент. Если же вы скажете, что чувствуете неладное и предложите вернуться к теме позже, реакция выдаст оппонента.

«Люди, говорящие правду, ответят: „Хорошо, без проблем“. Вам не нужны оправдания для истины. Но те, кто лжет, начнут заводиться: „Что ты думаешь? Что я вру? Ты называешь меня лжецом?“ — и будут нагнетать обстановку», — объясняет эксперт. Честный человек в такой ситуации проявит терпение и даже предложит подтвердить свои слова через третьих лиц.

Юрист выделил признаки «фальшивых» людей, которые также могут скрывать истинные намерения. Первым тревожным сигналом он называет «бомбардировку дружбой», когда малознакомый человек слишком активно навязывает близость и утверждает, что вы — родственные души.

Вторым признаком являются чрезмерные комплименты, которые интуитивно воспринимаются как неискренние. Наконец, стоит опасаться тех, кто сосредоточен исключительно на рассказах о себе и совершенно не проявляет интереса к личности собеседника.

