В Подмосковье мужчина отравился похожим на черемшу ядовитым растением

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Он купил его в уличном ларьке.

Почему мужчина в Подмосковье отравился черемшой

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Житель Подмосковья отравился ядовитым растением, с виду похожим на черемшу

В Подмосковье вместо обычной черемши начали продавать ее ядовитый аналог — чемерицу. Как сообщает источник 5-tv.ru, уже есть жертва.

Мужчина не заметил различия между смертельно опасным растением и диким чесноком и получил отравление.

Специалисты Департамента природопользования Москвы предупреждали о том, что черемшу крайне легко спутать с ядовитой чемерицей. Ведомство отмечало, что все части этого растения токсичны, а самая высокая концентрация яда находится в корнях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в зеленоградской школе № 853 12 подростков отравились испорченными маффинами. Школьники спутали сахарную пудру с плесенью.

У двоих учеников реакция была мгновенной — их вырвало сразу после завтрака. Остальные подростки пожаловались на сильные боли в животе. Директор школы Анатолий Ващилин отметил, что медики прибыли оперативно и оказали помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась. Школу с проверкой уже посетили специалисты Роспотребнадзора.


