В золотой клетке: бойфренд бразильской королевы красоты выбросил ее с 13-го этажа

Диана Кулманакова
В Рио-де-Жанейро участница национального конкурса красоты Ана Луиза Матеус погибла в результате падения с 13-го этажа жилого дома. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел рано утром в квартире 29-летней жертвы. Соседи рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что перед трагедией в апартаментах модели кто-то ссорился.

Тело Матеус было обнаружено на земле под окнами многоэтажки. Основной версией следствия стало преднамеренное убийство, в совершении которого заподозрили ее возлюбленного Эндрео Кунью.

После трагического случая полиция оперативно задержала мужчину, находившегося в квартире в момент гибели Аны. Однако довести расследование до конца и передать дело в суд не удалось.

Спустя некоторое время после ареста Кунья свел счеты с жизнью прямо в камере временного содержания.

Сама Ана, как выяснилось, чувствовала себя в ловушке. Ее подруга рассказала местной прессе, что модель жаловалась на отношения и говорила, что чувствует себя запертой в «золотой клетке». А за несколько часов до гибели девушка позвонила матери и в слезах призналась, что «больше не может этого выносить».

Погибшая была известна в Бразилии не только благодаря модельной карьере, но и как востребованный психолог и активный блогер. В конце года она должна была бороться за корону на престижном конкурсе Miss Cosmo Brazil.

Организаторы мероприятия выразили глубокие соболезнования близким погибшей и призвали общественность обратить внимание на проблему женской безопасности.

