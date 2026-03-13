От одуванчика до ракеты: проект о Терешковой представили на фестивале «Атлас театральной России»

В рамках фестиваля «Атлас театральной России» представили проект о Терешковой

Герой СССР и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова стала героиней мультимедийного проекта, представленного на Всероссийском фестивале-смотре «Атлас театральной России», инициированном народным артистом России Никитой Михалковым. О концепции и идее постановки рассказала дочь космонавта, вице-президент благотворительного фонда Терешковой Елена.

«Он (проект — Прим. ред.) очень патриотичный, он рассказывает о трудностях нашей страны, но, несмотря даже на это, развивалась наука, развивались самолеты и ракетостроение. Как бы тяжело ни было, но все равно страна шла вперед. И первые космонавты, как и первые люди, кто создавал и работал на ракетно-космическую промышленность, были по-настоящему героями», — отметила вице-президент благотворительного фонда Терешковой, дочь женщины-космонавта Елена Терешкова.

По словам Елены, в проекте живая музыка переплетается с документальными кадрами.

«Все, что сегодня существует в космической отрасли, основано на законах физики и природы. Мы показываем природные явления, а затем формулы и объяснения того, как эти принципы используются в космонавтике. Показывают, например, как распускается одуванчик, а затем — формулу, по которой происходит этот процесс и как эти принципы можно использовать в космической отрасли», — пояснила она.

Отдельное внимание в постановке уделено первым шагам человечества в освоении космоса и судьбам тех, кто стоял у истоков отрасли.

«Мы хотели заострить внимание на первом отряде космонавтов, на том, как им было тяжело. Но они все преодолели, и именно благодаря им наша страна первой вышла в космос», — добавила дочь космонавта.

Школа скрипичных мастеров

Также в рамках проекта представители Ярославской области рассказали о «Школе скрипичных мастеров», в которой люди обучаются искусству создания скрипки.

«Наша первая скрипичная школа появилась в России. Как раз ни у кого нет, а у нас вот есть такая мастерская, где делают скрипки ребята, и мы вот таких настоящих профессионалов рождаем у нас теперь в Ярославской области», — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам Елены Терешковой, мастерство создания скрипок в России давно утрачено, поэтому необходимо взращивать профессионалов, которые будут продвигать это дело.

«Наша уже первая скрипочка, мы представили на двенадцатом Коган-фестивале в прошлом году. Играет, играет на ней мальчик, победитель конкурса Коган-Фест, он получил гран-при, и, соответственно, ему дали нашу скрипку», — сказала Елена.

В чем суть фестиваля «Атлас театральной России»

Фестиваль «Атлас театральной России» создает для региональных коллективов еще одну возможность выйти к широкой аудитории. Смотр перешел в регулярный формат с февраля. Теперь его будут проводить каждый месяц, и в течение пяти дней один из регионов будет представлять в Москве свои лучшие работы в различных жанрах сценического искусства.

Учредителем и организатором выступает «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» при поддержке Министерства культуры России и Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт».

Проект начался в пилотном формате в ноябре 2025 года. В первый раз в нем приняли участие пять театров из разных регионов. Официальное открытие фестиваля с участием коллективов Ульяновской области состоялось в январе 2026 года.

