Новый пляжный рай? Россию и Мьянму свяжут прямые авиарейсы уже скоро

Там уже расширяют количество торговых точек, которые принимают банковские карты «Мир».
Россия и Мьянма планируют запустить прямые авиарейсы между городами
Совсем скоро для россиян может открыться новое туристическое направление. Города России и Мьянмы планируют связать прямыми авиарейсами.
На финальной стадии сейчас подготовка соглашения о воздушном сообщении между странами. Кроме того, чтобы сделать отдых комфортным для россиян, в Мьянме расширяют количество торговых точек, которые принимают банковские карты «Мир» и уже отменили визы.
Таким образом Мьянма хочет побороться за российских туристов с Таиландом и Вьетнамом.
