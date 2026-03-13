Новый пляжный рай? Россию и Мьянму свяжут прямые авиарейсы уже скоро

Эфирная новость 25 0

Там уже расширяют количество торговых точек, которые принимают банковские карты «Мир».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Myo Kyaw Soe; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Мьянма планируют запустить прямые авиарейсы между городами

Совсем скоро для россиян может открыться новое туристическое направление. Города России и Мьянмы планируют связать прямыми авиарейсами.

На финальной стадии сейчас подготовка соглашения о воздушном сообщении между странами. Кроме того, чтобы сделать отдых комфортным для россиян, в Мьянме расширяют количество торговых точек, которые принимают банковские карты «Мир» и уже отменили визы.

Таким образом Мьянма хочет побороться за российских туристов с Таиландом и Вьетнамом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ из гаубиц Д-30. Лучшее видео из зоны СВО
7:30
Трудности отцовства: Никита Панфилов столкнулся с проблемами в воспитании ребенка
7:10
Новый пляжный рай? Россию и Мьянму свяжут прямые авиарейсы уже скоро
6:45
Без флага, но с «золотом»: петербургские школьники второй год подряд лучшие в робототехнике
6:20
Нейросеть против нейросети: Иран и США ведут пропагандистскую войну в соцсетях
6:00
Удар «Аллигатора» — Ка-52М уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Нас госпитализировали»: возлюбленный Лерчек показал ее на инвалидном кресле
«Такие сексуальные»: Пригожин о блюдах Валерии
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео