Новый пляжный рай? Россию и Мьянму свяжут прямые авиарейсы уже скоро

Россия и Мьянма планируют запустить прямые авиарейсы между городами

Совсем скоро для россиян может открыться новое туристическое направление. Города России и Мьянмы планируют связать прямыми авиарейсами.

На финальной стадии сейчас подготовка соглашения о воздушном сообщении между странами. Кроме того, чтобы сделать отдых комфортным для россиян, в Мьянме расширяют количество торговых точек, которые принимают банковские карты «Мир» и уже отменили визы.

Таким образом Мьянма хочет побороться за российских туристов с Таиландом и Вьетнамом.

