Выборы нового генсека ООН: что нужно знать о главном дипломате мира

Выборы нового Генерального секретаря ООН состоятся в 2026 году

В 2026 году Организация Объединенных Наций (ООН) выберет нового Генерального секретаря. Действующий глава Антониу Гутерриш покинет пост 31 декабря после пяти лет работы.

В материале 5-tv.ru разбираемся, как проходит процедура выбора, кто претендует на должность и почему эти выборы называют самыми важными за последние годы.

Как выбирают Генсека ООН: непростая процедура

Процесс выборов официально стартовал 25 ноября 2025 года, когда председатель Генеральной Ассамблеи и председатель Совета Безопасности ООН направили странам-членам совместное письмо с приглашением выдвигать кандидатов.

Согласно Уставу ООН, Генсек назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. За этой короткой формулировкой скрывается сложная многоступенчатая процедура.

Основные этапы выборов:

Выдвижение: кандидата может предложить одно или несколько государств-членов. При этом каждая страна имеет право выдвинуть только одного человека.

Публичные слушания: с кандидатами проводят интерактивные диалоги, которые транслируются в интернете. Они запланированы на неделю с 20 апреля 2026 года.

Тайное голосование в Совбезе: члены Совета Безопасности проводят серию голосований, где каждый голосует «за», «против» или «без мнения».

Право вето: пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) имеют решающий голос — любой из них может заблокировать кандидатуру.

Утверждение Генассамблеей: после того как Совбез рекомендует кандидата, Генеральная Ассамблея формально утверждает назначение.

В 2016 году, когда выбирали Гутерриша на пост Генсека, потребовалось шесть раундов пробного голосования, прежде чем Совбез пришел к консенсусу.

Кто претендует на пост

На данный момент официально выдвинуто несколько кандидатов.

Рафаэль Гросси (Аргентина) — действующий генеральный директор МАГАТЭ, ветеран-дипломат. Аргентина официально выдвинула его 26 ноября 2025 года. Гросси заявил о своем намерении баллотироваться еще в сентябре 2025 года.

Мишель Бачелет (Чили) — бывший президент Чили (первая женщина на этом посту), экс-верховный комиссар ООН по правам человека и бывший исполнительный директор структуры «ООН-женщины».

Ее кандидатуру совместно выдвинули Чили, Бразилия и Мексика 2 февраля 2026 года. В своем заявлении Бачелет подчеркнула, что ее опыт подготовил ее к работе в момент, когда международная система сталкивается с беспрецедентными вызовами.

Ребекка Гринспан (Коста-Рика) — бывший вице-президент Коста-Рики, экономист, действующий генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Президент Коста-Рики объявил о ее выдвижении в октябре 2025 года.

Маки Саль (Сенегал) — бывший президент Сенегала (2012-2024). Бурунди выдвинула его кандидатуру 2 марта 2026 года. Это выдвижение имеет особый вес, так как Бурунди в настоящее время является председателем Африканского союза, что сигнализирует о континентальной поддержке.

Женщина-Генсек ООН: несбыточная мечта?

За 80 лет существования ООН пост генсека ни разу не занимала женщина. В резолюции, принятой Генассамблеей в сентябре 2025 года, этот факт назван «сожалением», а страны-члены призваны «серьезно рассмотреть возможность выдвижения женщин в качестве кандидатов».

Сразу две женщины в списке претендентов — Бачелет и Гринспан — дают надежду на то, что традиция может быть нарушена.

Однако дипломаты признают, что окончательное решение будет зависеть от сложного баланса сил в Совбезе.

Региональный принцип: чья очередь?

Неофициально должность генсека ООН традиционно «ротируется» между регионами. В 2016 году, когда выбирали Гутерриша (который представляет Западную Европу), по негласной закономерности должна была прийти очередь Восточной Европы. Сейчас, по словам дипломатов, следующим в списке стоит Латинская Америка.

Однако некоторые эксперты не исключают появления кандидатов из других регионов, особенно с учетом сильной заявки от Африки в лице Маки Саля.

Прозрачность против реальной политики

До 2015 года выборы Генсека проходили за закрытыми дверями. Решающую роль играли пять постоянных членов Совбеза, остальные страны практически не имели голоса.

Ситуация изменилась после принятия резолюции 69/321, которая открыла процесс для публичного контроля, ввела слушания с кандидатами и усилила роль председателей Генассамблеи и Совбеза.

Новая резолюция от сентября 2025 года добавила дополнительные требования. Кандидаты обязаны раскрывать источники финансирования своей кампании, а те, кто уже работает в системе ООН, должны приостановить свои обязанности на время выборов, чтобы избежать конфликта интересов.

Несмотря на все реформы, эксперты признают: окончательное решение остается за большими державами.

Что дальше

Ожидается, что выборы нового Генсека пройдут в конце июля 2026 года. Ключевые даты на ближайшее время:

20 апреля 2026 года — начало публичных интерактивных диалогов с кандидатами.

Лето 2026 года — серия голосований в Совете Безопасности.

Конец 2026 года — утверждение кандидата Генеральной Ассамблеей.

Новый глава ООН вступит в должность 1 января 2027 года. Ему предстоит работать в условиях беспрецедентной геополитической напряженности, финансовых проблем организации и кризиса доверия к многосторонним институтам.

От того, кто займет этот пост, во многом зависит будущее всей системы международных отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.