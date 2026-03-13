В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Дарья Бруданова
О пострадавших информация не поступала.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сильные подземные толчки были зафиксированы в ночь на пятницу, 13 марта. Это произошло в 3:35 по местному времени, которое совпадает с московским.

Эксперты отмечают, что эпицентр находился примерно в 46 километрах к северо-западу от города Токат и в 21 километре к востоку-востоку от Эрбаа. Очаг залегал на глубине шести километров.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала. При этом уточняется, что кроме основного толчка была еще зафиксирована серия афтершоков.

Ранее 5-tv.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки 8 марта. По данным специалистов, очаг располагался на глубине 48 километров в акватории Тихого океана. Прежде эксперты уже фиксировали сильное сейсмическое событие в том регионе. Это произошло в конце февраля 2026 года. Тогда магнитуда толчков достигала 6,5.

