Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Три подростка пропали 7 марта.

Фото, видео: Лиза Алерт; MAX/МЧС России; 5-tv.ru

Тело второго ребенка, пропавшего в подмосковном Звенигороде, обнаружили в Москве-реке 12 марта. Об этом сообщили в МЧС России.

Накануне, 11 марта, водолазы нашли тело первого мальчика в 800 метрах от места, где компания подростков, предположительно, провалилась под лед.

«Спасатели и волонтеры круглосуточно ведут поиски. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратов Москвы-реки; всего с начала операции — 74 погружения, обследовав 16 тысяч квадратов акватории», — говорится в сообщении.

Трое детей — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали вечером 7 марта. Они ушли гулять в микрорайоне Восточный, зашли в магазин за шоколадом, а потом направились к реке.

Когда стемнело, а подростки не вернулись домой, родители забили тревогу. На берегу следователи нашли следы детей и место пролома льда. Обратных следов от воды не было.

Рыбак рассказывал, что видел, как с льдины в воду упал мальчик. Однако он не стал звонить спасателям, потому что заметил другого очевидца и решил, что помощь уже вызвана.

Поисковая операция началась сразу и стала одной из крупнейших в регионе. Спасатели, водолазы, волонтеры «ЛизаАлерт» и сотни добровольцев обследовали акваторию с воздуха, с воды и под водой.

Работали аэролодки, беспилотники, вертолеты, эхолоты и подводные камеры. Но условия были тяжелейшие: начался ледоход, сильное течение (до трех метров в секунду) и нулевая видимость под водой.

Поиски третьего подростка продолжаются.

