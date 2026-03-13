Женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения бывшего парня сестры

Thaiger: женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения парня сестры

В Таиланде местный житель обратился в полицию после того, как обнаружил в собственном автомобиле пятна крови и повреждения. Машину он накануне одолжил знакомой, которая пообещала вернуть ее через пару часов. Однако она использовала автомобиль для похищения. Об этом сообщает The Thaiger.

Вечером накануне 29-летний автовладелец встретился со знакомой и ее подругой. Он отвез их в развлекательное заведение, а позже по их просьбе остановился у магазина.

Там у его знакомой была назначена встреча с людьми на мотоцикле. После недолгого разговора женщина попросила у мужчины автомобиль на некоторое время.

Она предложила ему вернуться домой на мотоцикле с одним из байкеров. Владелец машины согласился, рассчитывая, что ее скоро вернут.

Около четырех часов утра женщина позвонила и сообщила, где оставила машину. Когда мужчина приехал забирать ее у жилого комплекса, он обнаружил в салоне пятна крови, повреждения, а также военное удостоверение личности, которое ему не принадлежало.

Автовладелец немедленно отправился в полицейский участок и написал заявление. Следователи изъяли образцы крови для экспертизы и начали изучать записи с камер видеонаблюдения на дорогах, где предположительно произошел инцидент.

Позже знакомая мужчины призналась полиции, что использовала его автомобиль для попытки похищения бывшего парня своей сестры. По ее словам, она хотела отомстить ему, потому что считала абьюзером.

Во время преследования женщина устроила погоню. Затем она подралась с пострадавшим прямо в салоне автомобиля, из-за чего там и остались следы крови.

В полиции отметили, что официальных заявлений от участников конфликта пока не поступало. Дальнейшее расследование будет зависеть от того, обратятся ли они с жалобой.

