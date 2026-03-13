Женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения бывшего парня сестры

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

В салоне мужчина обнаружил пятна крови и военное удостоверение.

Женщина попыталась похитить парня сестры на машине знакомого

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Thaiger: женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения парня сестры

В Таиланде местный житель обратился в полицию после того, как обнаружил в собственном автомобиле пятна крови и повреждения. Машину он накануне одолжил знакомой, которая пообещала вернуть ее через пару часов. Однако она использовала автомобиль для похищения. Об этом сообщает The Thaiger.

Вечером накануне 29-летний автовладелец встретился со знакомой и ее подругой. Он отвез их в развлекательное заведение, а позже по их просьбе остановился у магазина.

Там у его знакомой была назначена встреча с людьми на мотоцикле. После недолгого разговора женщина попросила у мужчины автомобиль на некоторое время.

Она предложила ему вернуться домой на мотоцикле с одним из байкеров. Владелец машины согласился, рассчитывая, что ее скоро вернут.

Около четырех часов утра женщина позвонила и сообщила, где оставила машину. Когда мужчина приехал забирать ее у жилого комплекса, он обнаружил в салоне пятна крови, повреждения, а также военное удостоверение личности, которое ему не принадлежало.

Автовладелец немедленно отправился в полицейский участок и написал заявление. Следователи изъяли образцы крови для экспертизы и начали изучать записи с камер видеонаблюдения на дорогах, где предположительно произошел инцидент.

Позже знакомая мужчины призналась полиции, что использовала его автомобиль для попытки похищения бывшего парня своей сестры. По ее словам, она хотела отомстить ему, потому что считала абьюзером.

Во время преследования женщина устроила погоню. Затем она подралась с пострадавшим прямо в салоне автомобиля, из-за чего там и остались следы крови.

В полиции отметили, что официальных заявлений от участников конфликта пока не поступало. Дальнейшее расследование будет зависеть от того, обратятся ли они с жалобой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения бывшего парня сестры
15:11
ФСБ задержала двух агентов украинской разведки в Московской и Тверской областях
15:06
Лихачев: атаки на объекты атомной энергетики недопустимы
15:02
США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
15:00
Ушел из жизни актер сериалов «Воронины» и «Склифосовский» Сергей Бережнов
15:00
Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике

Сейчас читают

Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный
Генеральная уборка без надрыва: как быстро привести дом в порядок к весне
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео