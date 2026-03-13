Разорвал мужчину и прятался по лесам: в Приморье поймали тигра-людоеда

На окраине приморского села поймали тигра-людоеда

В Чугуевском округе Приморского края поймали амурского тигра, который ранее напал на человека. Об этом сообщает KP.RU.

Хищник загрыз 23-летнего охотника в середине февраля. Поймать его удалось спустя месяц в селе Березовка. Как уточнил заместитель министра лесного хозяйства региона Филипп Шутов, пойманная особь является крупным самцом. При осмотре у животного выявили ранение в области спины, что могло стать причиной его агрессивного поведения.

В настоящий момент зверя транспортируют в специализированный реабилитационный центр, расположенный в поселке Алексеевка, для проведения детального медицинского обследования.

Охотник погиб в 20 километрах от деревни Извилинка, в урочище ключа «Белка». Тигр набросился на мужчину, когда тот занимался доставкой корма для лесных зверей. После совершения нападения хищник скрылся в лесу, и долгое время экспертам охотнадзора совместно с сотрудниками центра «Амурский тигр» не удавалось его выследить.

Осторожное животное успешно обходило расставленные кордоны и ловушки в течение месяца. Руководитель центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее предполагал, что столкновение могло произойти из-за случайного выхода человека к добыче хищника или из-за боли, которую зверь испытывал от полученной раны.

Представители профильного министерства подчеркнули, что данный самец больше никогда не вернется в дикую природу. Правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств случившегося.

