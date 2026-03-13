Секс-просвет: сообщница Эпштейна показывает сокамерницам эротические фильмы

Дарья Орлова

Гислейн Максвелл организовала для заключенных образовательные курсы.

Что происходит с напарницей Эпштейна Максвелл в тюрьме

Гислейн Максвелл показывает сокамерницам эротические фильмы

В тюрьме США сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл организовала для сокамерниц образовательные курсы, в программу которых включила просмотр откровенных фильмов. Об этом пишет Daily Mail.

Осужденная на 20 лет за соучастие в секс-торговле несовершеннолетними, Максвелл теперь выступает в роли наставника в рамках учебной программы для взрослых.

Первоначально ее лекции по финансовой грамотности и развитию мышления привлекли лишь нескольких человек, однако после анонса киносеансов количество слушателей резко возросло.

Для обучения Максвелл выбрала драму «Непристойное предложение» и фильм «Искупление любовью», содержащие провокационные сцены.

Согласно установленным правилам, участницы тренингов обязаны вести специальные дневники, в которых анализируют поступки главных героинь и обсуждают их нравственные дилеммы.

Сама Максвелл настаивает, чтобы подопечные обращались к ней исключительно официально — «мисс Максвелл». Источники отмечают, что она проявляет себя как внимательный и выдержанный педагог, хотя администрация тюрьмы относится к ее специфическим методам с долей скепсиса.

Особенно высоко интеллект бывшей светской львицы ценят иностранки и женщины с низким уровнем образования, для которых ее уроки стали окном в мир знаний.

Нынешние условия содержания в тюрьме Максвелл находит вполне приемлемыми. Она называет учреждение безопасным и чистым в сравнении с предыдущим местом заключения во Флориде. Там напарница Эпштейна регулярно сталкивалась с враждебностью и даже провела время в одиночной камере из-за несанкционированного общения с прессой.

