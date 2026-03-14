Из жертвы в спасатели: мужчина получил ожоги 70% тела и стал пожарным

Диана Кулманакова

Он обрел смысл жизнь, когда ему было труднее всего.

Фото: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk

The Guardian: мужчина получил ожоги 70% тела и стал пожарным

Американец Терри Маккарти прошел путь от жертвы несчастного случая до работы пожарным. Теперь мужчина рискует жизнью ради других. Его историю рассказало издание The Guardian.

Трагедия произошла в 1992 году в штате Невада, когда шестилетний Терри оказался в эпицентре пожара. Огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения его братьев с керосином.

Пламя охватило 73% тела Терри, что привело к ожогам третьей и четвертой степени. Спустя годы изматывающего лечения и борьбы с общественным неприятием, в возрасте 25 лет он принял волевое решение поступить в пожарную академию. Тогда мужчина перестать чувствовать себя беспомощной жертвой обстоятельств.

Во время обучения Маккарти столкнулся с серьезным психологическим испытанием, когда в охваченной огнем комнате на него нахлынули детские воспоминания.

«На меня снизошло озарение. Впервые я понял, что все в моих руках. Я включил шланг», — вспоминает он переломный момент своей подготовки.

После успешного окончания курсов Терри работал в пожарной части Сиэтла, где занимался тушением возгораний автомобилей и мусорных баков.

Он признается, что служба подарила ему чувство принадлежности к чем-то большему и возможность обучать детей правилам безопасности. Информирование помогает предотвратить подобные трагедии в будущем.

В дальнейшем жизненный путь привел Маккарти к работе в некоммерческой организации, помогающей детям с термическими травмами по всей стране. Сейчас он трудится специалистом по поддержке людей с ментальными проблемами и зависимостями.

Несмотря на успешную карьеру и личное счастье, Терри все еще надеется отыскать соседа, который спас его в день пожара. Мужчина накрыл его спальным мешком.

Сейчас американец живет в Спокане с невестой и ребенком. Терри считает, что именно решимость пойти в пожарную охрану помогла ему обрести внутреннюю силу и устойчивость.

