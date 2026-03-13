Тело третьего пропавшего под Звенигородом подростка может быть под слоем льда

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Спасатели обследуют прибрежную часть Москвы-реки с помощью эхолотов после ледохода.

Почему не нашли третьего пропавшего подростка в Звенигороде

Фото: Лиза Алерт

Тело третьего подростка, пропавшего 7 марта в районе подмосковного Звенигорода, предположительно находится под толстым слоем льда у береговой линии Москвы-реки. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, в ходе поисковых работ специалисты рассматривают версию, что тело ребенка могло оказаться под ледяным покровом. Тот, в свою очередь, сформировался вдоль берега во время весеннего ледохода.

Для обследования труднодоступных зон спасатели применяют специальные эхолоты. Оборудование позволяет сканировать водное пространство и обнаруживать объекты под толщей воды и льда.

Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять 7 марта и не вернулись домой. После обращения родственников были организованы поисково-спасательные мероприятия.

Экстренные службы 11 марта сообщили об обнаружении в акватории Москвы-реки тела одного из подростков. Второго мальчика спасатели нашли 12 марта.

