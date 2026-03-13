VR-шлемы и «умные залы»: как новые технологии помогают детям с инвалидностью в Москве

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

С помощью отечественных разработок их обучают бытовым навыкам, чтобы сделать самостоятельнее в безопасных условиях.

Как обучают бытовым задачам детей с инвалидностью

В Москве тестируют VR-технологии для детей с инвалидностью

В Москве в тестовом режиме начали применять отечественные разработки для реабилитации детей с особенностями здоровья. Об этом сообщил портал mos.ru.

Современные технологии проходят строгий отбор. Эксперты сначала оценивают потенциал идеи, а затем тестируют ее в пилотном режиме. Если разработка доказывает свою эффективность, то ее включают в официальный перечень реабилитационных программ.

Например, с помощью шлема виртуальной реальности дети с аутизмом или нарушениями опорно-двигательного аппарата в безопасной среде учатся переходить дорогу, ездить на общественном транспорте и ходить на прием к врачу.

Еще одна уникальная разработка — «Умный зал». Это пространство, где пол превращается в огромный интерактивный экран. Дети с церебральным параличом и аутизмом проходят через игровые сценарии, а специальные беговые дорожки и сенсоры помогают им безопасно учиться передвигаться по городу.

Эффективность новых методов уже подтверждена цифрами — в контрольных группах прогресс в развитии наблюдается более чем у 80% детей.

