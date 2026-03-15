Детективная головоломка: сможете ли вы вычислить убийцу за короткое время

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Любители криминальных историй и загадок могут оценить свой аналитический потенциал.

Тест на аналитические способности быстрый онлайн

Фото: 5-tv.ru

Mirror: простая головоломка может помочь определить аналитические способности

В сети появилась сложная загадка, позволяющая определить наличие способностей настоящего сыщика у человека, который сможет решить ее всего за десять секунд. Ее публикует Mirror.

По данным издания, этот тест на внимательность и логику был опубликован в соцсети TikTok. Утверждается, что только люди с по-настоящему острым умом способны мгновенно сопоставить факты и найти преступника в вымышленном деле об убийстве журналистки.

Согласно условиям задачи, тело девушки находят рядом с черновиком ее последней статьи. В тексте записи указаны лишь пять коротких фраз: «Будь осторожен с теми, кому доверяешь», «Еще не поздно найти ключ», «Никогда не предполагай невиновность», «Никогда не забывай о мотиве» и «И даже имена лгут».

Под подозрением у следствия находятся три человека: Бенни, Эмма и Кейси. Тем, кто хочет почувствовать себя гением дедукции, необходимо найти имя убийцы в этом предсмертном послании менее чем за десять секунд.

Важность подобных упражнений для мозга подчеркивается медицинскими аспектами. Регулярное решение головоломок помогает поддерживать когнитивные функции, улучшает работу памяти и может стать профилактикой дегенеративных заболеваний, таких как деменция.

Секрет данной задачи кроется в акростихе: если записать предсмертные фразы журналистки в столбик, то первые буквы каждой строчки сложатся в имя Бенни. Именно этот скрытый шифр указывает на виновного, исключая подозрения с других участников дела. Если вы не успели уложиться в лимит, расстраиваться не стоит — тренировка мозга полезна вне зависимости от скорости получения результата.

Детективная головоломка: сможете ли вы вычислить убийцу за короткое время
