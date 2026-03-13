Правнучку Никиты Хрущева внесли в реестр иноагентов

|
Лилия Килячкова

Она распространяла фейки о российской власти и выступала против специальной военной операции на Украине.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева Нина Хрущева* внесена в реестр иностранных агентов. Об этом сообщило министерство юстиции России.

По информации ведомства, Хрущева распространяла недостоверную информацию о российской власти, выступала против специальной военной операции на Украине. 

Также в списке оказались публицист Вадим Штепа*, журналист Сергей Резник*, активист Алексей Нестеренко* и экономист, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская*.

«13 марта 2026 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. В. Журавская, А. В. Нестеренко, С. Э. Резник, Н. Л. Хрущева, а также В. В. Штепа», — говорится в сообщении Минюста.

Они также занимались распространением фейков о власти, участвовали в распространении материалов других иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве вынесен заочный приговор предпринимателю Евгению Чичваркину**. Суд признал бизнесмена виновным по двум эпизодам: в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.

* *— признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

