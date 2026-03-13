Откаты в колыбели космонавтики: по делу о взятках задержан замглавы Звездного городка

Дарья Орлова
Речь о сумме свыше десяти миллионов рублей.

За что в Подмосковье задержали замглавы Звездного городка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Подмосковье задержан замглавы Звездного городка по делу о взятках

В Московской области задержали первого заместителя руководителя администрации Звездного городка в рамках расследования уголовного дела о получении взяток на сумму около 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Московской области.

Следственные органы подозревают чиновника в выстраивании масштабной коррупционной сети, действовавшей на протяжении нескольких лет. По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год первый заместитель главы этого закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) систематически принимал взятки.

Всего зафиксировано шесть эпизодов передачи средств. Деньги поступали от четырех представителей бизнеса как напрямую, так и через двух посредников, которые также стали фигурантами дела.

«В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки, посредничестве и даче взятки», — сообщили в ведомстве.

Ранее под следствие попал и сам глава Звездного городка Евгений Баришевский. Его также обвиняют в получении крупной взятки, однако Тверской суд столицы не стал заключать чиновника под стражу, отправив его под домашний арест.

