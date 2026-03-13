Группа «Корни» выпустила трек «Просто любовь» для трибьют-альбома «Любэ»

Группа «Корни» записала кавер-версию песни «Просто любовь» для трибьют-альбома группы «Любэ 35. Все опять начинается» группы «Любэ». Новость об этом появилась на странице «Любэ» в социальной сети «ВКонтакте».

Песня вышла в 2015 году в альбоме «За тебя, Родина-мать!» и изначально была совместной работой артистов продюсерского центра Игоря Матвиенко и коллектива In2Nation для военной драмы «Август. Восьмого».

Благодаря группе «Корне» песня получила новую жизнь и звучание, но при этом артистам удалось сохранить ее дух.

«Отличная песня, запоминающаяся... Песню мы оставили практически без изменений, так как она хороша сама по себе», — подчеркнул солист группы «Корни» Дмитрий Пакуличев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов. — Прим. ред.) записал трек «Младшая сестренка» для трибьюта «Любэ». По словам Александра, он хотел исполнить именно эту песню коллектива. И именно она оказалась свободной. Рэпер также рассказал, что добавил в песню и личную историю. В его семье растут две дочери, и во многом песня — это разговор отца с дочерьми.

Также в работе над трибьют-альбомом «Любэ 35. Все опять начинается» приняли участие народные артисты РФ Дмитрий Маликов и Лариса Долина, заслуженные артисты РФ Леонид Агутин, Николай Парфенюк и Пелагея, певица Любовь Успенская, актер Гоша Куценко и другие звезды российского шоу-бизнеса.

