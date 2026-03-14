В Тамбовской области ФСБ задержала иностранца за призывы к террору

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Иностранный гражданин приехал в Россию, чтобы избежать срочной службы в армии иностранного государства.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала иностранного гражданина в Тамбовской области, который с помощью мессенджера Telegram призывал к совершению террористических актов в отношении представителей органов власти. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, иностранец приехал в Россию, чтобы избежать срочной службы в рядах вооруженных сил иностранного государства. В связи с этим он был объявлен в розыск в стране исхода.

«Проживая в Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и управления», — говорится в сообщении ЦОС.

В результате следственных мероприятий иностранец был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в интернете. Ленинский районный суд Тамбова заключил обвиняемого под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор. Пожизненное лишение свободы получили большинство из них. В результате теракта погибли 149 человек, более 600 пострадали. Почти половина жертв погибли не от пуль, а от пожара — около 70 человек получили термоингаляционную травму и отравление угарным газом.

