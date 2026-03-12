Фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор

Диана Кулманакова
Потерпевшие настаивали на пожизненном заключении для всех обвиняемых.

К какому сроку приговорили террористов за стрельбу в Крокусе

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Второй Западный окружной военный суд признал виновными фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Пожизненное лишение свободы получили большинство из них. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Ниже представлен полный список мер пресечения:

  • Алишер Касимов* — 22 года 6 месяцев лишения свободы.
  • Исроил Исломов* — 19 лет 11 месяцев лишения свободы.
  • Диловар Исломов* — 19 лет 11 месяцев лишения свободы.
  • Аминчон Исломов* — 19 лет 11 месяцев лишения свободы.
  • Шахромджон Гадоев* — пожизненное лишение свободы со штрафом 2,7 миллиона рублей.
  • Зубайдулло Исмоилов* — пожизненное лишение свободы со штрафом 2,7 миллиона рублей.
  • Хусейн Хамидов* — пожизненное лишение свободы со штрафом 1 миллион 790 тысяч рублей.
  • Мухаммад Зоир Шарипзода* — пожизненное лишение свободы.
  • Якубджони Юсуфзода* — пожизненное лишение свободы.
  • Назримад Лутфуллои* — пожизненное лишение свободы со штрафом 500 тысяч рублей.
  • Умеджон Солиев* — пожизненное лишение свободы.
  • Мустаким Солиев* — пожизненное лишение свободы.
  • Джумахон Курбонов* — пожизненное лишение свободы.
  • Хусен Медов* — пожизненное лишение свободы со штрафом 2,5 миллиона рублей.
  • Джабраил Аушев* — пожизненное лишение свободы.
  • Далерджон Мирзоев* (исполнитель) — пожизненное лишение свободы.
  • Шамсидин Фаридуни* (исполнитель) — пожизненное лишение свободы.
  • Мухаммадсобир Файзов* (исполнитель) — пожизненное лишение свободы.
  • Рачабализода Муродали* (исполнитель) — пожизненное лишение свободы.

Ранее прокуроры потребовали высшую меру пресечения и штрафы от 1,2 миллиона до 2,7 миллиона рублей. Троих обвиняемых просили приговорить к 19 годам 11 месяцам лишения свободы, еще одного — к 22 годам 10 месяцам.

Потерпевшие настаивали на пожизненном заключении для всех обвиняемых.

Что произошло в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных ворвались в зрительный зал перед выступлением группы «Пикник», открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение.

Нападавшие действовали молниеносно: в 19:54 они подъехали к зданию, а уже в 20:14, спустя всего 20 минут, скрылись с места преступления.

В результате теракта погибли 149 человек, более 600 пострадали. Почти половина жертв погибли не от пуль, а от пожара — около 70 человек получили термоингаляционную травму и отравление угарным газом. Всего опасности подвергались почти две тысячи посетителей концертного зала.

Четверых исполнителей задержали 23 марта в Брянской области. Они двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы. Всего к уголовной ответственности привлекли 27 человек.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

