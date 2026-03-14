Греческий танкер атаковали в Черном море под Новороссийском

Светлана Стофорандова Журналист

Никто из экипажа не пострадал.

Что случилось с греческим танкером под Новороссийском

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В 14 морских милях от Новороссийска атаковали греческий танкер Maran Homer

Греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска. Об этом сообщил министр судоходства Греции Василис Кикилиас в эфире телеканала Skai.

«Танкер, на борту которого находились 24 моряка (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), подвергся атаке, но все члены экипажа в хорошем состоянии», — отметил министр Кикилиас.

В момент атаки танкер был пустым, поэтому угрозы загрязнения окружающей среды нет. Несмотря на повреждения, в основном пострадали палуба и ее оборудование, судно идет своим ходом и уже покинуло район Новороссийска.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Франция и Италия начали переговоры с Ираном, чтобы договориться о безопасном проходе их судов через Ормузский пролив. Пока нет никаких гарантий, что удастся возобновить экспорт нефти и газа из стран Персидского залива, так как неизвестно, пойдет ли Иран навстречу европейским странам.

Последние новости

17:43
Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей за стирку по ночам
17:34
«Хезболла» нанесла ракетный удар по израильским системам ПВО
17:04
«Самая теплая ночь»: температура в Петербурге побила рекорд 136-летней давности
17:04
Греческий танкер атаковали в Черном море под Новороссийском
17:00
Тяжелые формы гриппа и COVID-19 провоцируют возникновение рака легких
16:48
В Иране назвали Украину законной целью для ударов

Сейчас читают

В Иране назвали Украину законной целью для ударов
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
ЭКО без страха? Ученые оценили риск рака после применения репродуктивных технологий
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео