Европа начала переговоры с Ираном о безопасном судоходстве в Ормузском проливе

Светлана Стофорандова
Пока нет гарантий, что удастся возобновить экспорт нефти и газа из стран Персидского залива.

Фото: Reuters/Stringer

Франция и Италия начали переговоры с Ираном, чтобы договориться о безопасном проходе их судов через Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила британская газета Financial Times (FT).

«Европейские страны, включая Францию, начали переговоры с Тегераном, стремясь заключить сделку, гарантирующую безопасный проход их судов через Ормузский пролив», — указано в статье.

Европа стремится возобновить экспорт нефти и газа из стран Персидского залива. Издание отмечает, что пока нет никаких гарантий успеха этих переговоров. Неизвестно, пойдет ли Иран навстречу европейским странам.

Эскалация на Ближнем Востоке

Проблемы с судоходством через Ормузский пролив возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атак погибли сотни мирных жителей, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура и других высокопоставленных чиновников.

В ответ Иран нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе, а 2 марта генерал-майор иранского КСИР Эбрахим Джабари заявил о возможности закрытия Ормузского пролива для судоходства из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Иран также предупредил, что в случае попытки прохода американских или израильских танкеров, они будут немедленно атакованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп считает, что экипажам нефтяных танкеров нечего бояться в Ормузском проливе. По его словам, американские военнослужащие давно потопили все корабли, принадлежащие Тегерану.

13 мар
Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
13 мар
Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля
13 мар
Просчитались: США пришлось вспомнить, что российское топливо на рынках незаменимо
13 мар
Где Хаменеи? Почему вокруг нового лидера Ирана возникли теории заговора
13 мар
«Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
13 мар
Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана
13 мар
Мстил за семью? Подробности стрельбы в синагоге в Мичигане
13 мар
Дубай пустеет: туристы покидают город из-за эскалации на Ближнем Востоке
13 мар
США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
13 мар
Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике
