Европа начала переговоры с Ираном о безопасном судоходстве в Ормузском проливе
Пока нет гарантий, что удастся возобновить экспорт нефти и газа из стран Персидского залива.
Фото: Reuters/Stringer
Франция и Италия начали переговоры с Ираном, чтобы договориться о безопасном проходе их судов через Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила британская газета Financial Times (FT).
«Европейские страны, включая Францию, начали переговоры с Тегераном, стремясь заключить сделку, гарантирующую безопасный проход их судов через Ормузский пролив», — указано в статье.
Европа стремится возобновить экспорт нефти и газа из стран Персидского залива. Издание отмечает, что пока нет никаких гарантий успеха этих переговоров. Неизвестно, пойдет ли Иран навстречу европейским странам.
Эскалация на Ближнем Востоке
Проблемы с судоходством через Ормузский пролив возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атак погибли сотни мирных жителей, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура и других высокопоставленных чиновников.
В ответ Иран нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе, а 2 марта генерал-майор иранского КСИР Эбрахим Джабари заявил о возможности закрытия Ормузского пролива для судоходства из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Иран также предупредил, что в случае попытки прохода американских или израильских танкеров, они будут немедленно атакованы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп считает, что экипажам нефтяных танкеров нечего бояться в Ормузском проливе. По его словам, американские военнослужащие давно потопили все корабли, принадлежащие Тегерану.
