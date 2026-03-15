«На рыбалку вместе»: дочь Ольги Картунковой раскрыла секрет счастливого брака
Пара старается проводить как можно больше времени вместе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев; 5-tv.ru
Актриса Виктория Картункова разделяет хобби мужа для гармонии в отношениях
Дочь звезды КВН Ольги Картунковой, актриса Виктория Картункова, уже почти два года состоит в счастливом браке с Олегом Головиным. На праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика она появилась вместе с супругом и рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что помогает им сохранять гармонию в отношениях.
По словам Виктории, их главная семейная традиция — разделять хобби друг друга. Пара старается проводить как можно больше времени вместе.
«На рыбалку вместе, на природу вместе. Я его еще и уговариваю на эту рыбалку поехать», — призналась девушка.
Виктория и Олег поженились в июле 2024 года, до этого они встречались несколько лет, и девушка даже ждала возлюбленного из армии.
Ранее 5-tv.ru писал, что в начальной школе Виктория Картункова сталкивалась с буллингом со стороны сверстников из-за лишнего веса. Справиться с комплексами ей помогла работа над собой и занятия творчеством.
