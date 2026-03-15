Главное — не мясо: иеромонах раскрыл секреты вкусной постной кухни

Священнослужитель объяснил, какие приемы помогут сделать блюда во время поста насыщенными и разнообразными.

Как сделать постные блюда вкусными — советы священника

Иеромонах Андрей: разнообразить постное меню можно за счет специй

Разнообразить постное меню можно за счет правильного подбора ингредиентов и способов обработки продуктов. Об этом aif.ru рассказал отец Андрей, иеромонах, эксперт трапезной при храме Николая Чудотворца на Преображенском валу.

Эксперт отметил, что усилить вкус блюд помогут специи, например, копченая паприка. Кроме того, отец Андрей рекомендует обратить внимание на порошок из сушеных грибов, томатную пасту, карамелизированный лук — эти ингредиенты раскроют привычные блюда с новой стороны.

Также иеромонах советует чаще использовать бобовые — нут или маш — как питательную основу постных блюд.

Для завтраков отец Андрей предложил альтернативные варианты — овсяную кашу на смеси воды и яблочного сока, гренки на водяном кляре с фруктами и смузи на основе печеных яблок. Он подчеркнул, что при грамотном подходе постное меню может оставаться сытным и полезным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как добрать норму белка в Великий пост. На полках магазинов можно найти много продуктов, которые помогут сбалансированно питаться и чувствовать себя хорошо даже с ограничениями в еде.

