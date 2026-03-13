Полноценная замена: как добрать норму белка в Великий пост

Евгения Алешина
На полках магазинов можно найти много продуктов, которые помогут сбалансированно питаться и чувствовать себя хорошо даже с ограничениями в еде.

Эндокринолог Атаманова: во время поста можно ввести в рацион растительный белок

Чтобы набрать белок в пост, можно ввести в рацион растительный протеин в виде порошка. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени Петровского Юлия Атаманова в беседе с Газета.ру.

«На полках в магазинах или в меню ресторанов появилось постное меню. В основном это пирожки с капустой, паста с овощами, котлеты из картошки с капустой. В общем, тесто с овощами. Без белка. Ситуацию нужно исправлять и добавлять растительный белок в каждый прием пищи», — говорит эксперт.

Во время поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, но норму белка все равно добирать нужно для сбалансированного питания и хорошего самочувствия. 

Не стоит забывать про бобовые: чечевицу, нут, фасоль, горох. Это очень хорошие источники белка, которые можно класть и в супы, и в салаты, и есть просто так. Соевые продукты также важны, в частности тофу. Орехи тоже стоит включить в рацион, но до 30 граммов в сутки, так как можно перебрать по калориям.

«Так, на завтрак в пост можно съесть овсянку на воде с орехами, ягодами и протеином, на перекус отложить горсть орехов. На обед — салат из бобовых, овощей, зелени и цельнозерновые макароны с томатным соусом и тофу. На ужин можно съесть тушеные овощи и запеченный тофу», — рекомендует эндокринолог.

Также на полках магазинах можно найти мясо для веганов, в том числе различные блюда из них. Оно может продаваться и в виде фарша, и в виде тефтелей, например.

