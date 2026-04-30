Надоели шашлыки? Чем заменить привычный выезд на природу в майские праздники

Привычную поездку на шашлыки в майские праздники можно заменить глэмпингом

Для многих майские до сих пор выглядят одинаково: машина, дача или лес, мангал, угли и многочасовой выезд «на шашлыки». Но формат такого отдыха постепенно меняется.

Кто-то устал от суеты вокруг мангала, кто-то не хочет зависеть от погоды, а кто-то просто ищет новые сценарии для длинных выходных. И вариантов, чем заменить традиционный выезд на шашлыки, сегодня стало заметно больше. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Пикник нового формата

Один из самых заметных трендов последних лет — классический пикник, который все меньше похож на спонтанный перекус на пледе и превращается в продуманный формат отдыха.

Вместо того чтобы тратить полдня на закупки, маринад, угли и приготовление, многие выбирают собрать готовую еду заранее и сделать акцент не на готовке, а на самом отдыхе.

Берут корзины с закусками, фрукты, выпечку, сыр, термосы с кофе, настольные игры, книги, спортивный инвентарь. В таком формате поездка строится не вокруг мангала, а вокруг общения.

Этот сценарий особенно популярен в городских парках, на берегах рек и озер, в местах, где открытый огонь либо запрещен, либо неудобен.

И это не только вопрос комфорта. В ряде регионов в пожароопасный сезон ограничения на разведение огня действительно ужесточаются, поэтому формат отдыха без мангала для многих становится еще и практичным выбором.

У такого выезда меньше организационной нагрузки. Не нужно следить за углями, ждать, пока все приготовится, потом тушить огонь и убирать зону вокруг мангала. Отдых становится проще и легче.

Активный отдых вместо сидения у мангала

Еще одна альтернатива выезду на шашлыки — заменить застольный формат движением. И это тоже большой майский тренд.

Все больше людей проводят длинные выходные не у мангала, а в коротких походах, на веломаршрутах, прогулках по экотропам, сплавах выходного дня или просто на длинных маршрутах по природным паркам.

Причина понятна: для многих майские — это первый шанс после зимы провести целый день на воздухе и не сидеть на одном месте.

Такой отдых требует другой подготовки, но часто дает больше впечатлений. Вместо того чтобы обсуждать, когда переворачивать мясо, люди едут смотреть цветение, искать красивые маршруты, устраивать фото-поездки или просто уходить на прогулку на несколько часов.

И это не нишевый формат. Рост интереса к внутреннему туризму и природным маршрутам последние годы фиксируют и туристические сервисы, и регионы, развивающие экотуризм.

Глэмпинг: природа без бытового героизма

Если раньше альтернатива даче была либо гостиница, либо палатка, то сейчас у многих появился третий вариант — глэмпинг.

Это формат, который сочетает выезд на природу с комфортом. Человек едет за город, живет в шатре, домике или модуле, но не занимается организацией лагеря, не везет оборудование и не решает бытовые вопросы.

Для майских это особенно удобный сценарий. Можно сменить обстановку, быть на природе, но не тратить силы на подготовку выезда.

Во многих глэмпингах сейчас делают ставку не на «приехать жарить мясо», а на готовые сценарии отдыха: прогулки, костровые зоны, фермерские завтраки, бани, маршруты, лодки, мастер-классы.

По сути, это замена не только шашлыкам, но и самой привычной модели «выезда на природу с бытовыми хлопотами».

Гриль-парк и барбекю-зоны вместо дикого отдыха

Еще один вариант, который набирает популярность, — не уезжать в лес или на дачу вообще, а использовать оборудованные гриль-зоны.

Во многих городах и пригородах появляются пространства, где уже есть мангалы, беседки, столы, иногда вода, освещение и детские зоны.

Для многих это компромисс между шашлычным форматом и комфортом. Нет необходимости искать место, везти половину дома в багажнике и переживать, можно ли здесь вообще разводить огонь.

Такой вариант особенно удобен для компаний и семей с детьми. По сути, меняется сама логика отдыха: вместо «поехать куда получится» люди чаще выбирают организованные сценарии.

Мини-путешествие вместо традиционного выезда

Есть и еще один тренд — заменить шашлыки короткой поездкой. На майские многие выбирают не мангал, а поездку в соседний город, ферму, усадьбу, винодельню, природный парк или маленькое путешествие на один-два дня.

Идея проста: использовать выходные не как повторение дачного сценария, а как маленький отпуск. Для многих это становится более ценным форматом отдыха, чем стандартный день у мангала.

Особенно на фоне того, что короткие поездки внутри страны становятся доступнее и популярнее.

Главный тренд — менять не еду, а сценарий отдыха

Пожалуй, главное изменение последних лет в том, что люди ищут замену не самому шашлыку, а привычному сценарию «майские = обязательно мангал».

Кто-то выбирает пикник. Кто-то уходит в активный отдых. Кто-то едет в глэмпинг. Кто-то устраивает мини-путешествие. И это уже не исключение, а новый подход к длинным выходным.

Потому что майские сегодня — это не обязательно дым, шампуры и очередь к мангалу. Это просто возможность провести время так, как хочется именно вам.

